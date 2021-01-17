Адвокат Дональда Трампа рассказал о стратегии защиты

Wikimedia

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о своем участии в команде юристов и адвокатов, которые будут защищать действующего президента США от процедуры импичмента.

Руди Джулиани сообщил о том, что с его стороны будут представлены доказательства вмешательства в подсчет голосов на выборах, а также доказательства мошенничества на выборах.

Основой обвинений в подстрекательстве к мятежу является оценка высказываний Дональда Трампа именно о мошенничестве (обмане) в процессе подсчета голосов. Преданных юрист Дональда Трампа надеется доказать, что мошенничество все же имело место. Ранее с доводами о нарушении процедуры подсчёта голосов не согласилось более 50 судов США.

Также адвокат действующего президента США оценил возможность Трампа помиловать самого себя. «конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать», - приводит слова адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что спецслужбы США хотели похитить или отравить Джулиана Ассанжа.