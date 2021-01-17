Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Адвокат Дональда Трампа рассказал о стратегии защиты

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 10:41
2 мин
Рудольф Джулиани
Wikimedia

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о своем участии в команде юристов и адвокатов, которые будут защищать действующего президента США от процедуры импичмента.

Руди Джулиани сообщил о том, что с его стороны будут представлены доказательства вмешательства в подсчет голосов на выборах, а также доказательства мошенничества на выборах.

Основой обвинений в подстрекательстве к мятежу является оценка высказываний Дональда Трампа именно о мошенничестве (обмане) в процессе подсчета голосов. Преданных юрист Дональда Трампа надеется доказать, что мошенничество все же имело место. Ранее с доводами о нарушении процедуры подсчёта голосов не согласилось более 50 судов США.

Также адвокат действующего президента США оценил возможность Трампа помиловать самого себя. «конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать», - приводит слова адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что спецслужбы США хотели похитить или отравить Джулиана Ассанжа.

темы
США
Дональд Трамп
Адвокат
Рудольф Джулиани
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!