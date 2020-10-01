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Спецслужбы США хотели похитить или отравить Джулиана Ассанжа

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 07:07
1 мин
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фото: Wikipedia

Спецслужбы США вынашивали планы о похищении или отравлении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает The Guardian.

Издание со ссылкой на письменные показания одного из свидетелей по делу об экстрадиции сообщает, что разведчики рассчитывали выкрасть журналиста из посольства. Такие планы обсуждались с частным охранным предприятием UC Global, которое шпионило за Ассанжем, пишет «РИА Новости».

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить, либо отравить Ассанжа», - сказал свидетель в суде.

темы
США
политика
Джулиан Ассанж
1 мин