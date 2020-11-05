Администраторы Telegram-канала NEXTA объявлены в розыск. Заведено три уголовных дела

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Управление следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала «NEXTA-Live». Степан Путило и Роман Протасевич объявлены местными властями в межгосударственный розыск, сообщает пресс-служба УСК по городу.

Молодых людей обвиняют в организации массовых беспорядков, в организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и возбуждении социальной вражды «по признаку профессиональной принадлежности, а именно в отношении представителей власти и правоохранителей».

Отмечается, что с августа по сентябрь этого года, Путило вместе с Протасевичем призывали горожан в Telegram-канале к протестам, забастовкам, блокировкам дорог, они выстраивали маршрут передвижения для тех, кто выходил на митинги, а также назначали конкретные адреса для сбора.

Ранее сообщалось, что решением суда Центрального района Минска Telegram-канал «NEXTA Live» и его логотип признаны в Беларуси экстремистскими материалами. Владельцы канала, узнав об этом, сообщили о предстоящем ребрендинге.