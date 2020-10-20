Telegram-канал NEXTA признали экстремистским. Владельцы канала готовятся к ребрендингу

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Telegram-канал «NEXTA-Live» и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами. Решение вынес суд Центрального района Минска.

«Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций, как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», – рассказали БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Теперь Министерство информации должно включить тг-канал и водяной знак NEXTA в белорусский список экстремистских материалов, а также принять меры по ограничению доступа к нему и к интернет-ресурсам с аналогичным названием.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом. Все предложения по поводу нового «неэкстремисткого» логотипа и названия можно кидать в наш бот. Самые лучшие варианты обязательно вынесем на всенародное голосование», – отреагировали на решение суда в «NEXTA-Live».

Ранее сообщалось, что Google удалил из магазина приложение NEXTA-Live. Оно собирало данные о протестующих.