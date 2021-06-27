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Политика
«А варианты есть»: Пушков осудил Макрона за отсутствие конкретных предложений по диалогу
27 июня, 2021 18:55
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Сенатор Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон раздражен русофобией стран Евросоюза, но не предлагает никаких конкретных действий.
«А варианты есть. Например, в ЕС давно обсуждается вопрос о переходе к приему решений не на основе консенсуса, а квалифицированным большинством», - написал он в Telegram-канале.
Пушков считает, что Евросоюз обречен на внешнеполитический иммобилизм и бесконечные уговоры принять единогласное решение в кругу стран-участниц. При этом единственный интерес стран ЕС заключается в поддержке враждебного отношения к России.
Ранее Макрон заявил, что Брюссель убедился в полном провале санкционной политики против России и поделился своими мыслями по итогам саммита Евросоюза, пишет ФАН.
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