А Путин и не в курсе: Кремль отреагировал на предложение от Украины

Политика

Президент РФ Владимир Путин пока не знает о том, что ему предложил встретиться бывший украинский президент, глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это новая идея. Пока (президент Путин о ней – прим.) не знает», - сообщил Песков.

Ранее Кравчук сообщил, что он готов «хоть сегодня» встретиться с президентом РФ и ему «есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам». До Кравчука желание встретиться с российским президентом выразил глава Украины Владимир Зеленский.