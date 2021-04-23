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Политика

26 лет ничего не знали: Лукашенко сильно хвалил Мишустина и пришел с ним к выводу

Лилия Караева
23 апреля, 2021 09:20
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 09:20
2 мин
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Москве с главой России Владимиром Путиным сильно хвалил российского премьера Михаила Мишустина. Он рассказал, что пришел с ним к «определенному совместному выводу».

«Благодарю вас, Михаил Владимирович (Мишустин - прим.) приехал, выступил, как академик. Молодец, получилось у него очень мощно», - поделился Лукашенко, широко улыбаясь.

По словам белорусского лидера, Мишустин «рассказал об экономике, о финансах, о налогообложении, об администрировании налогов, об эффективности системы налогообложения».

Лукашенко туманно продолжил: «Мы пришли к определенному совместному выводу». Его слова приводит «Коммерсантъ».

Он пообещал, что после проработки вопросов все договоренности будут формализованы и страны смогут подписать определенные документы.

16 апреля Лукашенко встретился с Мишустиным по поручению Путина. Премьер предложил изучить наработки России в налоговой сфере и интегрировать налоговые системы двух стран.

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Владимир Путин
СНГ
Александр Лукашенко
Беларусь
Михаил Мишустин
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