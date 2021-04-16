Бесплатный сыр: Мишустин по поручению Путина обратился к Лукашенко с предложением

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске для решения «одной из важнейших проблем». «Послушать» главу российского правительства белорусскому лидеру советовал президент России Владимир Путин во время февральской встречи в Сочи.

Лукашенко начал встречу со слов: «Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи...».

Глава республики рассказал подробности его встречи с российским коллегой: «Он говорит: слушай, он (Михаил Мишустин - прим.) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Беларуси. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно? — Бесплатно».

Мишустин предложил Лукашенко изучить наработки России в налоговой сфере, чтобы затем интегрировать налоговые системы двух государств.

«Но что такое интеграция? Это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения», - заявил российский премьер. Его слова приводит БелТА.

Ранее Лукашенко согласился на предложение Путина в Сочи.