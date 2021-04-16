Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Бесплатный сыр: Мишустин по поручению Путина обратился к Лукашенко с предложением

Лилия Караева
16 апреля, 2021 14:33
2 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 14:33
2 мин
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко
President.gov.by

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске для решения «одной из важнейших проблем». «Послушать» главу российского правительства белорусскому лидеру советовал президент России Владимир Путин во время февральской встречи в Сочи.

Лукашенко начал встречу со слов: «Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи...».

Глава республики рассказал подробности его встречи с российским коллегой: «Он говорит: слушай, он (Михаил Мишустин - прим.) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал. Она нужна будет Беларуси. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно? — Бесплатно».

Мишустин предложил Лукашенко изучить наработки России в налоговой сфере, чтобы затем интегрировать налоговые системы двух государств.

«Но что такое интеграция? Это в пользу нашего Союзного государства, выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения», - заявил российский премьер. Его слова приводит БелТА.

Ранее Лукашенко согласился на предложение Путина в Сочи.

Поделиться
ТЕГИ
Александр Лукашенко
Михаил Мишустин
Встреча
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!