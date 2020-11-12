«20 тысяч солдат остались бы в кольце»: раскрыты последствия отказа Армении от соглашения

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации раскрыл последствия отказа от подписания соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, 20-тысячная армия непризнанной республики оказалась бы в окружении.

Армения могла «за считанные дни» потерять Степанакерт, Аскеран и Мартакерт, признался Пашинян.

«При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», - заявил армянский премьер.

Пашинян отметил, что подписанный документ не предполагает окончательного урегулирования конфликта в Карабахе, пишет ТАСС. «Он только о прекращении войны в Карабахе», - подчеркнул премьер.

Ранее оппозиция в Армении предъявила ультиматум Пашиняну. Недовольные армяне потребовали его отставки до полуночи среды. В противном случае они пообещали устранить премьера и его команду от власти.