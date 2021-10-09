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Политика
12 стран попросили у Евросоюза денег на строительство заборов на границе
9 октября, 2021 10:36
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look press
Двенадцать стран обратились к Евросоюзу с просьбой профинансировать установку заграждений для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает DW.
В обращении подчеркивается, что заграждения необходимы для противостояния попыткам соседствующих с ЕС стран использовать мигрантов в качестве оружия.
С просьбой о помощи к Евросоюзу обратились Австрия, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Греция, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Отмечается, что эти страны являются первыми, куда прибывают нелегальные мигранты для дальнейшего продвижения по Европе, пишет телеграм-канал Zerkalo.
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