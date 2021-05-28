100 млрд рублей за арест: «цену за Путина» посчитали с учетом «стоимости» Лукашенко

Политика

Накануне вышла вторая часть расследования оппозиционного Telegram-канала Nexta «Золотое дно» о криминальном обогащении президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем сранивают диктатора с президентом России Владимиром Путиным и рассуждают, сколько будет стоить арест российского лидера и какие факторы влияют на цену.

Авторы отталкиваются от стоимости задержания и ареста Лукашенко - белорусский оппозиционер Валерий Цепкало оценил поимку «Преступника №1» в 11 млн евро.

Чтобы определить стоимость задержания Путина, нужно учесть, «какое количество преступлений он совершил», «сколько денег украл у россиян», насколько неподкупны его охранники и другое. Об этом говорится во фрагменте фильма, опубликованном на YouTube.

Авторы расследования отмечают, что отталкиваться необходимо от «стоимости» Лукашенко. Они перечислили несколько «преступлений» белорусского диктатора: среди них фальсификация результатов каждых выборов президента, ликвидация свободы слова, перевозка санкционных товаров из Европы в Россию и другие.

«По сравнению с Путиным преступления Лукашенко выглядят как моська на фоне слона», - говорится в фильме.

Президенту России вменяют войны в Грузии, Сирии, на Украине, взрывы домов в 90-е годы с целью запугать россиян, чтобы те согласились передать ему власть от президента Бориса Ельцина.

По этому списку, «цена за Путина» будет в разы выше, утверждают авторы.

В фильме-расследовании говорится, что Путин является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценили в 1,5 трлн долларов. В связи с этим, делают вывод расследователи, стоимость поимки Путина должна быть в 100 раз больше, чем Лукашенко.