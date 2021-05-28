100 млрд рублей за арест: «цену за Путина» посчитали с учетом «стоимости» Лукашенко

Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом. Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), ООО «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io»
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

100 млрд рублей за арест: «цену за Путина» посчитали с учетом «стоимости» Лукашенко

Лилия Караева
28 мая, 2021 09:33
2 мин
Лилия Караева
28 мая, 2021 09:33
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Накануне вышла вторая часть расследования оппозиционного Telegram-канала Nexta «Золотое дно» о криминальном обогащении президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем сранивают диктатора с президентом России Владимиром Путиным и рассуждают, сколько будет стоить арест российского лидера и какие факторы влияют на цену.

Авторы отталкиваются от стоимости задержания и ареста Лукашенко - белорусский оппозиционер Валерий Цепкало оценил поимку «Преступника №1» в 11 млн евро.

Чтобы определить стоимость задержания Путина, нужно учесть, «какое количество преступлений он совершил», «сколько денег украл у россиян», насколько неподкупны его охранники и другое. Об этом говорится во фрагменте фильма, опубликованном на YouTube.

Авторы расследования отмечают, что отталкиваться необходимо от «стоимости» Лукашенко. Они перечислили несколько «преступлений» белорусского диктатора: среди них фальсификация результатов каждых выборов президента, ликвидация свободы слова, перевозка санкционных товаров из Европы в Россию и другие.

«По сравнению с Путиным преступления Лукашенко выглядят как моська на фоне слона», - говорится в фильме.

Президенту России вменяют войны в Грузии, Сирии, на Украине, взрывы домов в 90-е годы с целью запугать россиян, чтобы те согласились передать ему власть от президента Бориса Ельцина.

По этому списку, «цена за Путина» будет в разы выше, утверждают авторы.

В фильме-расследовании говорится, что Путин является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценили в 1,5 трлн долларов. В связи с этим, делают вывод расследователи, стоимость поимки Путина должна быть в 100 раз больше, чем Лукашенко.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Россия
Расследование
Золотое дно-2
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!