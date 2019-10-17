Звезды «Дома-2» позаражались венерическими болезнями
Звезды телешоу «Дом-2» испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Участники проекта заразились друг от друга венерическими болезнями.
Об этом рассказала участница Анастасия Коткова во время трансляции в Instagram. Она сообщила о болезни 21-летнего Алексея Кудряшова, который сейчас лечится от недуга.
Молодой человек успел заразить Анастасию Иванову, пишет Lenta.ru. Она, в свою очередь, заболела от другого мужчины.
Кудряшов соблазнил еще одну девушку – 27-летнюю Анастасию Балинскую, которая тоже посещает дерматовенеролога.
Ранее участницу «Дома-2» Марго Овсянникову избили на московском корпоративе.
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