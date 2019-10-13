Участницу «Дома-2» избили на корпоративе (видео)

Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео произоедшего девушка опубликовала в своем Instagram.

На кадрах видно, как Овсянникова танцует у сцены. В какой-то момент к ней подбегает женщина, хватает ее за волосы и пытается ударить головой об пол.

После случившегося девушку отвезли в больницу. Личность нападавшей пока не установлена.

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