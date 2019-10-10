Доведенный до срыва учитель ОБЖ избил и обругал матом на уроке

В тюменской школе учитель ОБЖ уволен после того, как обматерил учащихся 9 класса и раздал им оплеухи. Школьники признались, что сами довели педагога до нервного срыва.

На одном из уроков мужчина кричал, ругался матом и бил школьников. Видео с агрессивным учителем ОБЖ снял один из учащихся.

Ролик не сразу попал к директору. Сначала его пересылали друг другу школьники, потом видео дошло до учителей.

Управление образования Тюменского муниципального района было возмущено таким поведением учителя. Мужчину уволили, несмотря на то, что он трудился в учреждении с 1 сентября, рассказывает телеканал «360».

Сами ученики признались, что преподаватель «перегнул», но на конфликт спровоцировали его сами, хотя «учитель хороший».

Директор извинилась перед школьниками. С ними работает психолог.

Ранее сообщалось, что для российских учителей напишут правила поведения в соцсетях.