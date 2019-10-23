Звезда КВН из «Сборной РУДН» ушел в политику

Постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России назначен капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев. Звезда КВН согласился занять политическую должность, чтобы и далее активно участвовать в жизни республики.

О назначении объявил глава республики Бату Хасиков. Он выразил надежду, что Тарбаев сделает все возможное, чтобы «чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре».

Квнщик пояснил, что ему предстоит заниматься привлечением инвестиций в регион, помогать землякам, живущим в Москве, а также «выстраивать коммуникации» с федеральными органами власти, пишет Lenta.ru.

«Сборная РУДН» три раза выходила в финал Высшей лиги КВН и однажды становилась чемпионом. После КВН Тарбаев стал сооснователем продюсерской компании Yellow Black & White, известной по сериалам «Кухня», скетч-шоу «6 кадров». Вместе с Хасиковым он основал компанию, организующую турниры по смешанным единоборствам.