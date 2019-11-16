Зверски убитую Анастасию Ещенко похоронили в закрытом гробу

На Кубани в станице Старовеличковской состоялись похороны 24-летней аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко, которая была жестоко убита доцентом вуза Олегом Соколовым.

Поминальная служба проходила в Свято-Троицком храме станицы, на нее пришли сотни людей. После отпевания гроб с телом девушки привезли в родительский дом.

Затем похоронная процессия подошла к дому, где жили прабабушка и прадедушка девушки. На всех улицах станицы местные жители выходили из своих домов, присоединяясь к колонне, пишет «Живая Кубань».

Похоронили девушку на одном из местных кладбищ в присутствии только родственников и близких. Девушку отпевали и хоронили в закрытом гробу.

Историк застрелил девушку во время бытовой ссоры 8 ноября. Соколова задержали, когда он на следующий день пытался утопить в Мойке отпиленные руки Анастасии.

В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября профессора арестовали.

Днем 15 ноября Соколова для следственного эксперимента привезли в его квартиру, расположенную на набережной реки Мойки в каске и бронежилете. От угроз и журналистов его защищало кольцо из правоохранителей.

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