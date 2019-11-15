В бронежилете и каске: историка Соколова привезли к месту преступления

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для следственного эксперимента привезли в его квартиру, расположенную на набережной реки Мойки.

Полицейские опасаются за жизнь бывшего доцента. От квартиры обвиняемого к реке Мойке, где историк пытался утопить останки тела своей студентки и возлюбленной, его провели в каске и бронежилете. Соколова сопровождал его адвокат Александр Почуев.

В рамках следственного эксперимента Соколов показал, как выбрасывал останки убитой в реку. От угроз и журналистов его защищало кольцо из правоохранителей, пишет «РИА Новости».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

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