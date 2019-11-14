Расчлененную аспирантку могут похоронить за счет убийцы Олега Соколова

Бывший преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов, который убил и расчленил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, пожелал помочь с ее похоронами.

«Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь», - сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Правозащитник отметил, что его клиент не рассчитывает «откупиться», а лишь надеется «смягчить трагедию». Как отметил Почуев, он пытался связаться с семьей Ещенко, однако «это дело очень щепетильное», сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что аспирантка и возлюбленная доцента СПбГУ Олега Соколова была убита во сне.

Смерть 24-летней Анастасии Ещенко наступила в два часа ночи 8 ноября, когда девушка спала. Она отправилась отдыхать после конфликта с Ещенко. «Соколов, как полагает следствие, после детального рассмотрения всех обстоятельств, взял обрез, зарядил его дробью и выстрелил ей в висок. А потом еще три раза», — сообщает «Фонтанка».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке отпиленные руки аспирантки Анастасии Ещенко. В квартире нашли ее голову и фрагменты тела. 11 ноября Соколова арестовали.

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