Зуб за зуб: Россия ответит на американские санкции

В Министерстве иностранных дел России заявили, что, что Москва ответит на санкции США. Внешнеполитическое ведомство призвало американских политиков «прекратить бестолковые игры в санкции».

Так также отметили необходимость вернуться на позиции здравого смысла. Новые санкции США Минфин США объявил против двух россиян и трех компаний, связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Примечательно то, что в отношении некоторых лиц санкции «вводятся уже по второму и третьему кругу», сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничительные меры были введены якобы за вмешательство в американские выборы. Речь, в частности, идет о связанных с «Агентством интернет-исследований» Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове.