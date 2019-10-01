Зуб за зуб: Россия ответит на американские санкции
В Министерстве иностранных дел России заявили, что, что Москва ответит на санкции США. Внешнеполитическое ведомство призвало американских политиков «прекратить бестолковые игры в санкции».
Так также отметили необходимость вернуться на позиции здравого смысла. Новые санкции США Минфин США объявил против двух россиян и трех компаний, связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Примечательно то, что в отношении некоторых лиц санкции «вводятся уже по второму и третьему кругу», сообщается на официальном сайте ведомства.
Ограничительные меры были введены якобы за вмешательство в американские выборы. Речь, в частности, идет о связанных с «Агентством интернет-исследований» Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове.
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