Российские граждане и фирмы попали под новые санкции США

За вмешательство в американские выборы введены санкции против двух россиян и трех компаний. Речь, в частности, идет о связанных с «Агентством интернет-исследований» Денисе Кузьмине и Игоре Нестерове.

В санкционный список попали компании Autoplex Transport, Beratex Group Ltd и LinBurg Industries Ltd, передает телеканал «360». Данные организации связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который, как полагают в Вашингтоне, финансировал проводимые Агентством антиамериканские операции.

США с 2016 года обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, из-за которого к власти пришел Дональд Трамп. Говорилось, что «Агентство интернет-исследований» разжигает среди американцев протестные настроения. Москва отрицала обвинения. Спецпрокурор Роберт Мюллер провел расследование, которое сговора между Трампом и Россией не нашло.

Ранее в США предложили ввести санкции за будущие «вмешательства». Американские сенаторы, в частности, рассматривали ограничительные меры в отношении российского госдолга.