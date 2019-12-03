«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США заканчивается

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США близится к закату. По мнению министров ОПЕК в будущем году Соединенные Штаты столкнутся с резким падением объемов ее добычи.

Министры организации обсудят в ходе предстоящей встречи увеличение текущего уровня добычи, а не сокращение. Основанием для этого служит уверенность в том, что темпы добычи нефти в США стремительно замедлятся в следующем году.

По мнению специалистов, за период с декабря 2019 года до 2020 года стоит ожидать прирост добычи сланцевой нефти всего на 700 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения за период с конца 2018 года по конец 2019-го добыча сланцевой нефти выросла в 1,1 миллиона баррелей, пишет «РИА Новости».

Технологии, которые используются сегодня для добычи сланцевой нефти и газа, являются варварскими с точки зрения экологии.

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