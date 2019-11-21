Владимир Путин рассказал о технологиях добычи сланцевой нефти

Технологии, которые используются сегодня для добычи сланцевой нефти и газа, являются варварскими с точки зрения экологии. России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», сказал, что Россия не намерена использовать эти технологии, так как они наносят вред экологии. Российский лидер отметил, что в некоторых районах, где добывается сланцевая нефть, у жителей из крана идет черная вода, пишет «Российская газета».

Также Путин сказал, что стоит только поблагодарить американских партнёров за санкционную политику в отношении РФ. По его словам, это позволило сделать очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета.

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