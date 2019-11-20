Путин заявил о положительном эффекте от санкций

Американские санкции сыграли на руку Российской экономике, хотя и вызвали тревогу в начале.

Как рассказал российский президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», стоит только поблагодарить американских партнёров за санкционную политику в отношении РФ.

По его словам, это позволило сделать очень большой шаг в повышении нашего экономического и технологического суверенитета. Причем Вашингтон сделал выстрел себе в ногу подобными действиями, передаёт «Лента.ру».

Однако президент признал и минусы рестрикций - миллиарды долларов потерь.

В России в целом позитивно к Владимиру Путину относятся 32% респондента. Они испытывают к нему симпатию или восхищение, следует из опроса «Левада-центра». Этот показатель снизился с 2017 года на 10 процентных пунктов.

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