Опрос: Путин стал меньше симпатизировать россиянам

Социологи выяснили отношение россиян к главе государства.

Так, в целом позитивно к Владимиру Путину относятся 32% опрошенных. Они испытывают к нему симпатию или восхищение, следует из опроса «Левада-центра». Этот показатель снизился с 2017 года на 10 процентных пунктов.

С симпатией к президенту относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед протестами на Болотной площади в 2011 году.

Испытывают отвращение к Путину 3% участников исследования. Столько же заявили об антипатии. Нейтрально или безразлично к главе государства относятся 15% россиян, сообщают «Ведомости».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин даст большую пресс-конференцию в декабре.

Напомним, Путин с 2001 года встречается с журналистами на большой пресс-конференции. Они не проходили с 2008 по 2012 годы, когда он занимал пост премьер-министра. В этом году состоится пятнадцатая по счету пресс-конференция.

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