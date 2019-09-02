Золотая жила: названы самые высокооплачиваемые позиции в РФ
Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий. Они могут получать до 250 тыс. рублей в месяц. в Москве.
Согласно результатам исследования SuperJob, в Санкт-Петербурге аналогичным специалистам предлагают доход до 220 тыс. рублей в месяц, пишут РИА Новости.
В Екатеринбурге еще ниже. За ту же работу готовы платить 120–150 тыс. рублей.
Ранее журнал Forbes составил список самых богатых семей в России. Гуцириевы удерживают первое место пятый год подряд. Их доход оценивается в $5,65 млрд, при этом он немного сократился.
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