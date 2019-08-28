Форбс назвал тех «кому на Руси жить хорошо»

Журнал Forbes составил список самых богатых семей в России. Гуцириевы удерживают первое место пятый год подряд.

Их доход оценивается в $5,65 млрд, при этом он немного сократился.

Второе место в списке заняла семья Ротенбергов с цифрой в $5,18 млрд. В 2014 активы братьев были больше на $370 млн.

На третьей строчке расположился клан Шаймиевых. Сыновья первого президента Татарстана увеличили свой капитал на $320 млн., пишет Газета.ру.

Не вошли в список в этом году: Магомедовы, Зубицкие и Шамаловы. Их семьи не преодолели порог в $1,16 млрд.