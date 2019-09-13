Знаменитый художник попал в аварию в России

Знаменитый художник попал в аварию в России

barnaul.fm

Российский деятель культуры Никас Сафронов попал в ДТП в подмосковной Барвихе. Инцидент попал на видео.

Во время поездки в Porsche Сафронова врезался автомобиль KIA. Водитель легковушки, как утверждает художник, отвлекся на мобильный телефон.

Автомобиль художника получил серьезные повреждения. По словам Сафронова, он с приятелем ехал на вечер памяти Аллы Вербер, пишут «Известия».

В инциденте пострадал друг Сафронова. У него обнаружена травма головы.

11 сентября на станции Московского метрополитена «Университет» пассажир упал под поезд. Уточняется, что он погиб.

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