В московском метро погиб человек под колесами поезда

На станции Московского метрополитена «Университет» пассажир упал под поезд. Уточняется, что он погиб, в настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена, на участке которой пассажир упал на рельсы, востановлено, пишет Газета.ру.

Инцидент произошел около 11:15. Для извлечения пассажира на 10 минут снималось напряжение контактного рельса.

Ранее 18 августа на станции «Таганская» московского метро днём в воскресенье пассажир упал на рельсы, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что инцидент произошёл на Таганско - Краснопресненской линии.

Предположительно по причине собственной неосторожности мужчина упал с платформы на жёсткий путь. Дежурившие на станции сотрудники помогли пассажиру подняться на платформу и вызвали бригаду «скорой помощи».