Пассажир выжил после падения на рельсы в московском метро

На станции «Таганская» московского метро днём в воскресенье пассажир упал на рельсы, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Уточняется, что инцидент произошёл ориентировочно в 13:25 на Таганско - Краснопресненской линии. Предположительно по причине собственной неосторожности мужчина упал с платформы на жёсткий путь. Дежурившие на станции сотрудники помогли пассажиру поднятьсяч на платформу и вызвали бригаду «скорой помощи».

Инцидент не повлиял на график движения поездов, полиция проводит проверку.

В самом метрополитене напоминают, что при падении на пути пассажирам не следует самостоятельно предпринимать попытки подняться на платформу из-за опасности получить удар током от контактного рельса. Если нет подъезжающего поезда и падение не повлекло травм ― необходимо идти к началу платформы, к месту остановки первого вагона.

При приближающемся поезде и если при падении была получена травма необходимо расположиться в углублении между рельсами и ждать помощи.