К Земле приближается астероид диаметром в километр

Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до одного километра приблизится к Земле 25 октября.

Согласно данным Центра исследования околоземных объектов NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20:21 мск.

Специалисты утешили, что для нашей планеты астероид угрозы не представляет: он пройдет от Земли на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.

Астероид 162082 относится к группе «Аполлонов». Его открыли 18 апреля 1998 года.

Ранее орбиту Земли атаковали сразу два крупных астероида.