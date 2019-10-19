К Земле приближается астероид диаметром в километр
Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до одного километра приблизится к Земле 25 октября.
Согласно данным Центра исследования околоземных объектов NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября в 20:21 мск.
Специалисты утешили, что для нашей планеты астероид угрозы не представляет: он пройдет от Земли на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Астероид 162082 относится к группе «Аполлонов». Его открыли 18 апреля 1998 года.
Ранее орбиту Земли атаковали сразу два крупных астероида.
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