Два больших астероида атакуют орбиту Земли
Два крупных астероида приблизятся к земле на минимальное по космическим меркам расстояние. Произойдёт это в начале сентября, сообщили в NASA.
Один из астероидов пройдет особенно близко и попадёт в поле тяготения Земли (929 тыс. км). Поэтому он автоматически попадает в список потенциально опасных.
Движется он со скоростью 13 км/с. Его размер составляет от 290 до 650 м. Второй космический объект пролетит на более удаленном расстоянии и будет вдвое меньше, сообщает РБК.
Для сравнения, оба астероида сильно превышают размеры пирамиды Хеопса.
Известно почти 2 тыс. потенциально опасных астероидов, из которых 155 в диаметре достигают 1 км.
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