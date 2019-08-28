Два больших астероида атакуют орбиту Земли

Два крупных астероида приблизятся к земле на минимальное по космическим меркам расстояние. Произойдёт это в начале сентября, сообщили в NASA.

Один из астероидов пройдет особенно близко и попадёт в поле тяготения Земли (929 тыс. км). Поэтому он автоматически попадает в список потенциально опасных.

Движется он со скоростью 13 км/с. Его размер составляет от 290 до 650 м. Второй космический объект пролетит на более удаленном расстоянии и будет вдвое меньше, сообщает РБК.

Для сравнения, оба астероида сильно превышают размеры пирамиды Хеопса.

Известно почти 2 тыс. потенциально опасных астероидов, из которых 155 в диаметре достигают 1 км.