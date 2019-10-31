Зеленскому не нужно думать о «реинтеграции» Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить понапрасну время на «реинтеграцию» Крыма. Лучше посвятить его на восстановление отношений с Россией.

Как считает депутат крымского Госсовета Юрий Гемпель, Зеленский поступает неразумно и попусту тратит время.

По словам депутата, те кто думает о реинтеграции Крыма, не знают реального положения вещей. Крым находится в составе Российской Федерации уже более пяти лет, и никто не собирается обсуждать эти вопросы.

Слова крымского парламентария стали ответом на озвученный Зеленским план создания стратегии «безопасной реинтеграции» Донбасса и Крыма, пишет «РИА Новости».

Ранее в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда.