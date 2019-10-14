В Кремле отказались обсуждать крымский вопрос в любом формате
В Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что не может быть и речи о вынесении вопроса о Крыме на любой формат, в том числе и «нормандский». Любые обсуждения этой темы невозможны, пишет «РИА Новости».
10 октября в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть вопрос вошедшего в состав России Крыма в повестку встреч в «нормандском формате».
Ранее Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.
По словам президента Украины, в то время на полуострове отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
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