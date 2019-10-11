Зеленский: В Крыму при украинской власти не было цивилизации

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в Крыму, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией.

По словам президента Украины, в то время на полуострове отсутствовала «цивилизация и инфраструктура». Но украинцы продолжали ездить в Крым, «даже когда в Турции и в Египте стало дешевле», потому что считали его родным, пишет РБК.

Зеленский также отметил, что в Крыму у него есть квартира. При этом он уточнил, что покупка была совершена в 2013 году. «Купил и завез туда плитку, кафель. И не успел ничего сделать», — посетовал он.

За восемь месяцев текущего года Крым посетили около миллиона украинских туристов. Чаще всего они приезжают на отдых в бархатный сезон и на новогодние праздники.