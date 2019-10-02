Туристы из Украины любят отдыхать в Крыму

За восемь месяцев текущего года Крым посетили около миллиона украинских туристов. Чаще всего они приезжают на отдых в бархатный сезон и на новогодние праздники.



В целом поток иностранных туристов в Крым по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5%. Отдыхать на полуостров приезжают из 159 стран мира.



По словам главы комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка рост туристского потока из США составил более 13% (718 человек), Германии – 7% (2643 человека), Франции – 24% (511 человек), Италии – 17% (470 человек).



Также растет поток туристов из Австралии на 33% (156 человек), Индии – также на 33% (655 человек), Китайской Народной Республики на 14% (3 тысячи 352 человека), пишет «РИА Новости».



Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.