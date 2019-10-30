Зеленский знает этапы возвращения контроля над Донбассом

Зеленский знает этапы возвращения контроля над Донбассом

belsat.eu

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа для возвращения контроля Киева над Донбассом. По его мнению, необходимо обеспечить: «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей» и «безопасную реинтеграцию».

Зеленский считает, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. При этом обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет нужен вариант, который устроит большинство, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что одно из условий «формулы Штайнмайера» - принятие законов об амнистии участников конфликта в Донбассе – выполнили на Украине. Об этом сообщил глава украинского МИД Василий Боднар.

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