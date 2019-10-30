Зеленский знает этапы возвращения контроля над Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа для возвращения контроля Киева над Донбассом. По его мнению, необходимо обеспечить: «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей» и «безопасную реинтеграцию».

Зеленский считает, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. При этом обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет нужен вариант, который устроит большинство, пишет «Russia Today».

Ранее сообщалось, что одно из условий «формулы Штайнмайера» - принятие законов об амнистии участников конфликта в Донбассе – выполнили на Украине. Об этом сообщил глава украинского МИД Василий Боднар.