Зеленский знает этапы возвращения контроля над Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа для возвращения контроля Киева над Донбассом. По его мнению, необходимо обеспечить: «завершение горячей стадии и прекращение огня», «примирение людей» и «безопасную реинтеграцию».
Зеленский считает, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. При этом обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет нужен вариант, который устроит большинство, пишет «Russia Today».
Ранее сообщалось, что одно из условий «формулы Штайнмайера» - принятие законов об амнистии участников конфликта в Донбассе – выполнили на Украине. Об этом сообщил глава украинского МИД Василий Боднар.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!