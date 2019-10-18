Законы об амнистии участников войны в Донбассе приняла Украина

Одно из условий «формулы Штайнмайера» - принятие законов об амнистии участников конфликта в Донбассе – выполнили на Украине. Об этом сообщил глава украинского МИД Василий Боднар.

По его словам, приняты все законодательные акты по амнистии, оговоренные в Минских соглашениях. Они предусматривают амнистию после восстановления суверенитета Украины. При этом решение об освобождении будет приниматься судом.

Под действие закона не попадают лица, признанные виновными в военных преступлениях, и причастные к гибели малайзийского Boeing, пишет РБК.

Напомним, «формулу Штайнмайера» подписали 1 октября. В ней говорится, что контроль над самопровозглашенными территориями вернется к Украине после местных выборов и реформы об особом статусе Донбасса.