Россия и Украина подписали «формулу Штайнмайера» по ЛДНР

Украина на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ закрепляет механизм предоставления территории особого статуса.

Подписи поставили представители Украины, России, непризнанных республик Донбасса и ОБСЕ, передает ТАСС.

«Формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел Германии, а теперь президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. До них закон об особом статусе Донбасса будет действовать временно. После выборов и признания их честными закон обретет юридическую силу.

Идея подписать «формулу Штайнмайера» была одобрена еще в 2015 году. Потом Украина выставляла дополнительные условия для ее реализации. Лишь с приходом к власти Владимира Зеленского Киев вернулся к обсуждению вопроса. Документ планировали подписать еще 18 сентября, но в последний момент Киев отказался от согласованной ранее позиции.