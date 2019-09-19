Киев сорвал договорённости в «нормандском формате»

Украина на заседании контактной группы сорвала выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки». Таким образом, разведения сил на линии соприкосновения не будет.



По словам полпреда РФ в группе Бориса Грызлова, Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера», которая позволяет согласовать закрепление правового и фактического статуса Донбасса.

Таким образом, Киев сорвал принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Газета.ру».

Украинцы якобы отказались закреплять на бумаге и подписывать «формулу Штайнмайера» по причине того, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер.

Формула Штайнмайера рассказывает в том числе о механизме вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени пройдет встреча в «нормандском формате». На ней лидер соседней страны хотел бы обсудить решения по обмену всех на всех, как и прописано в Минских соглашениях.