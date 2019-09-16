Украина хочет обмена всех на всех

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в скором времени пройдет встреча в «нормандском формате». На ней лидер соседней страны хотел бы обсудить решения по обмену всех на всех, как и прописано в Минских соглашениях.

Как заявил Владимир Зеленский, от встречи в Париже, он ждет обсуждения все пунктов минских договоренностей. В частности, речь идет об отводе сил и средств от линии соприкосновения, выборах на территории ДНР и ЛНР, а также обмене по принципу «всех на всех», сообщает «РИА Новости».

При этом конкретных сроков встречи в «нормандском формате» пока нет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас контакты для прояснения возможной продуктивности таких переговоров. Ранее сообщалось, что саммит может пройти в октябре.

В сентябре уже состоялась встреча помощников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия). Также должны встретиться министры иностранных дел четверки.

Ранее президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, на которых обсудили перспективы украинского урегулирования.