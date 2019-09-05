Зеленский застрял в роли Голобородько

Зеленский застрял в роли Голобородько

Фото: biz.censor.

Президент Украины Владимир Зеленский боится столкнутся с суровой реальностью, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

По его мнению, господин Зеленский застрял в виртуальном мире и до сих пор изображает героя сериала «Слуга народа», чья судьба по иронии судьбы стала так похожа на его собственную.

«Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», — приводит слова Ермолаева «Политэксперт».

В стране есть острые экономические проблемы, а вместо того, чтобы решать их, господин Зеленский принимает совершенно другие законы, добавил Ермолаев.

Вопреки этому, беспрецедентное количество украинцев доверяет молодому президенту. Как показывает опрос, 70% украинцев верят своему лидеру.

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Места: Украина
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