У Зеленского зашкаливает рейтинг доверия среди населения
Беспрецедентное количество украинцев доверяет новому президенту соседней страны Владимиру Зеленскому. Как показывает опрос, 70% респондентов верят своему лидеру.
Это самый высокий рейтинг среди всех украинских президентов, пишут РИА Новости. И хотя его команда собиралась из мало знакомых населению людей, они тоже заслужили их доверие. Видимо, культ личности бывшего артиста сыграл свою роль.
Владимир Зеленский занял свой пост в 2019 году. Его партия «Слуга народа» получила большинство в парламенте.
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