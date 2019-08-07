Зеленский по телефону умолял Путина «повлиять» на власти ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский провел второй телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе. В беседе украинский лидер попросил главу России «повлиять на ту сторону» конфликта.

Звонок Зеленского последовал после обстрелов и гибели украинских солдат. Президент Украины указал, что такие случаи не приближают стороны к миру, пишет «Интерфакс».

«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», - сказал Зеленский.

6 августа возле Павлополя в Донецкой области в результате обстрелов из ручного гранатомета погибли четверо украинских солдат. При этом с 21 июля в Донбассе действует перемирие. 7 августа Украина привела в состояние высшей боевой готовности подразделения под Мариуполем.