Зеленский сожалеет о снятии с эфира России его сериала

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ.

По словам украинского лидера, его очень удивило, что две серии показали и сняли с эфира. Зеленский считает это большая ошибка канала или власти. Однако президент сказал, что те, кто захочет посмотреть продолжение сериала найдут возможность, пишет «Лента.Ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ.

По словам Пескова, Кремль к этому не имеет никакого отношения. Администрации президента не вмешивается в редакционную политику телеканалов. Тем более, что сериал давно доступен на разных платформах и «здесь нет никакой новости».

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