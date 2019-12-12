В Кремле отреагировали на отмену показа «Слуги народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ.
По словам Пескова, Кремль к этому не имеет никакого отношения. Администрации президента не вмешивается в редакционную политику телеканалов. Тем более, что сериал давно доступен на разных платформах и «здесь нет никакой новости», пишут «Известия».
Телеканал ТНТ не будет показывать в своем эфире больше трех серий украинского сериала «Слуга народа». Первая серия была показана 11 декабря. Затем эфирная сетка ТНТ изменилась, и теперь в ней нет серий к показу. Как говорят представители телеканала, появление сериала в эфире было маркетинговым ходом для повышения интереса публики к платной интернет-платформе ТНТ,
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