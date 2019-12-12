Сериал «Слуга народа» с Зеленским снят с эфира

Телеканал ТНТ не будет показывать в своем эфире больше трех серий украинского сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Первая серия была показана 11 декабря. Затем эфирная сетка ТНТ изменилась, и теперь в ней нет серий к показу. Как говорят представители телеканала, появление сериала в эфире было маркетинговым ходом для повышения интереса публики к платной интернет-платформе ТНТ, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал «Слуга народа», в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова у Владимира Путина нет времени на просмотр сериалов.

При этом Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала ТНТ показать украинский сериал «Слуга народа», пишет «Лента.Ру».

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