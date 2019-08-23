Зеленский решил создать на Украине русскоязычный гостелеканал

Президент Украины Владимир Зеленский готовится открыть на Украине государственный телеканал на русском языке. В офисе украинского лидера объяснили, что таким образом рассчитывают «бороться как за умы украинцев, так и умы россиян».

Об этом сказал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Стоит отметить, что на Украине с июля действует закон, который ограничивает вещание на неукраинском языке. В частности, передач на неродном языке на телевидении может быть не более 10% за сутки.

Политолог из Германии Александр Рар сказал «360», что канал будет носить пропагандистский характер.

«Раз кто-то за это платит, кто-то будет какую-то свою линию стараться протолкнуть», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен ввести упрощенный порядок получения гражданства для россиян, преследуемых на Родине за политику.