Зеленский раздаст паспорта преследуемым за политику россиянам

Украина упростила порядок предоставления гражданства некоторым россиянам. Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Зеленским.

Получить украинский паспорт смогут граждане России, подвергшиеся на Родине политическим репрессиям. Также правом на гражданство наделены иностранцы, защищавшие Украину.

Зеленский поручил Верховной раде принять закон, который упростит выдачу паспортов. Подтвердить факт преследований по политическим мотивам придется документом из украинского МИДа или дипмиссий, пишет «Интерфакс».

В апреле этого года президент России Владимир Путин упростил выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса.