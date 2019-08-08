Зеленский проведет на Украине земельную реформу до конца года

В 2019 году на Украине будет проведена земельная реформа, которая позволит снять мораторий на продажу земли, действующий 14 лет. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Благодаря реформе, в 2020 году в стране появится рынок земли на 40 млн гектаров, которая, по словам главы государства, «является лучшей в мире по качеству».

Зеленский напомнил, что несколько турецких компаний владеют украинской землей, и выразил надежду на развитие партнерства, особенно в южной части страны, где есть потребность в создании мелиоративных систем.

Осенью на Украине примут «закон о концессии», который обеспечит безопасную работу государства с частными компаниями, пишет «Коммерсатъ».

Мораторий на продажу сельхозземель был продлен Петром Порошенко до 2020 года. По закону, собственник земли имеет право сдавать ее в аренду, обменивать, передавать по наследству. Под действием моратория находятся 96% земель в стране.