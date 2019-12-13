Зеленский продолжил цитату Путина «а у нас в квартире газ»

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после завершения саммита «нормандской четверки» ответил на фразу главы России Владимира Путина «А у нас в квартире газ. А у вас?»

Его шуточное высказывание прозвучало в программе «Право на власть» на канале «1+1». Отвечая на фразу Путина из стихотворения Сергея Михалкова, украинский лидер сказал: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

В оригинале стихотворения было слово «водопровод». Комментируя вопрос о заключении нового договора о транзите газа, Зеленский выразил надежду, что соглашение будет подписано и его основой станут экономические, а не политические интересы.

Напомним, саммит глав Германии, Франции, Украины и России состоялся 9 декабря. Говоря о поставках газа на Украину, Путин сказал: «А у нас в квартире газ. А у вас?» «И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель».

Контракт между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года. Пока стороны не договорились о судьбе соглашения. «Газпром» настаивает на продлении договора на год.



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